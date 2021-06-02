Вор вынес из школы Симферополя технику на 220 тысяч рублей

Сейчас устанавливаются иные факты противоправной деятельности рецидивиста. Фото: Архив "КП"

Полиция крымской столицы поймала 30-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, который неоднократно воровал технику из учреждений города, сообщили пресс-службе республиканского МВД.

В правоохранительные органы обратилось руководство детской развивающей школы и заявило, что из заведения кто-то ночью похитил технику на четверть миллиона рублей. Чтобы попасть внутрь, злоумышленник разбил окно. Из здания пропали три ноутбука, два телевизора и кнопочный телефон. Всего ущерб нанесен на сумму 220 тысяч рублей.

Преступника поймали с помощью современных криминалистических технологий, которые позволяют идентифицировать преступника по оставленным им следам. Установив личность вора, его удалось поймать. Во время обыска в квартире у задержанного, полиция нашла только старый кнопочный телефон. Все остальное злоумышленник сдал в ломбард.

Кроме того, уточняется, что мужчина обокрал один из медицинских офисов в крымской столице на 24 тысячи рублей. Вор может сесть в тюрьму на 5 лет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50