За неделю в Крым из Украины не пустили 84 человека

ПЦР-тест для прохождения контроля должен быть не позднее 72 часов до прибытия Фото: Архив "КП"

За минувшую неделю в Крым из Украины не пустили 84 человека. Об этом на брифинге по предупреждению распространения коронавируса сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

- Через автомобильные пункты 84 иностранных гражданина не прошли санитарно-карантинный контроль в связи с отсутствием отрицательного результата ПЦР-теста на коронвирус, - уточнил он. - Среди прибывших выявлено 3 человека с положительным результатом на коронавирусную инфекцию, из них 2 прибыли из Украины и 1 из Египта.

За неделю из-за границы прибыли 5796 человек, из них 5298 через автомобильные пункты пропуска, 498 авиарейсами. За несвоевременное предоставление результатов теста составлено 20 протоколов. Рассмотрено в судах 11 материалов, сумма штрафов составила 75 тысяч рублей.

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