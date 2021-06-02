На ремонт детской больницы в Крыму выделили более 1 миллиарда рублей

Ремонтных работы планирую закончить в 2022 году. Александр Остапенко / Facebook.

На третий этап капитального ремонта Республиканской детской клинической больницы в Крыму выделили более 1 миллиарда рублей, об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

Чтобы развивать уровень обслуживания в медицинских учреждения Крыма и помогать детям и взрослым, каждый год их модернизируют, закупают современное оборудование и обучают специалистов.

- ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» в настоящее время идет третий этап масштабного капитального ремонта с окончанием работ в 2022 году. Общий объем финансирования данного этапа работ составил более 1 миллиарда рублей, – сказал министр.

По его мнению, оказание качественной медицинской помощи в комфортных условиях крымским детям – приоритетная задача.

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