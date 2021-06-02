В симферопольские детские сады планируют зачислить всех детей-очередников

Продвижение очереди можно будет отследить на специальных сайтах Фото: Архив "КП"

В этом году всех детей, который находятся в очереди в детские сады, планируют зачислить в дошкольные учреждения, сообщила заместитель главы администрации – начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина.

По ее словам, сейчас очередь в дошкольные учреждения составляет около 3,7 тысяч детей.

- Возможность для детей, которые желают поступить в дошкольные учреждения, при сегодняшнем уровне комплектования будет создана. Естественно, что детям в течение лета исполнится 2 и 3 года, и эта очередь тоже будет актуальной. Так, с июня 2021 года будет работать комиссия и будут рассмотрены дополнительные места. На сегодняшний день мы гарантируем, что 3 703 путевки будут выписаны и с 1 сентября 2021 года предоставлена возможность посещать дошкольные учреждения, - отметила заместитель главы администрации.

Продвижение очереди можно будет отследить на специальных сайтах. На данный момент работает всего 69 детских сада.

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