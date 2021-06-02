Среди курортов по распространению коронавируса лидируют Ялта, Алушта и Евпатория

Статистика показывает рост коронавируса в курортных городах Фото: архив "КП"

Среди курортных регионов Крыма по распространению коронавируса лидируют Ялта, Алушта и Евпатория. Об этом на брифинге по предупреждению распространения коронавируса сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

- В общей структуре заболеваемости среди курортных регионов в мае лидируют Ялта, Алушта и Евпатория, - отметил он. - За неделю превышение среднереспубликанского показателя зарегистрировано в 7 регионах: Симферополь, Керчь, Феодосия, Ялта, Алушта, Кировский и Черноморских районах.

В целом за неделю зарегистрировано 665 случаев коронавирусной инфекции, что на 4,7% ниже предыдущего периода. В 94% это единичное инфицирование, остальное в очагах распространения. Умерли 32 пациента с коронавирусом.

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