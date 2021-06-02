В Крыму за сутки 99 новых больных коронавирусом

За сутки выявлено 99 новых случаев коронавируса Фото: архив "КП"

В Крыму за минувшие сутки выявлено 99 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

- Из общего количества заболевших 68 выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Лаборатории выполнили исследования 4543 проб на COVID-19. Выписаны с выздоровлением 117 человек.

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