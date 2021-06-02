В Санкт-Петербурге стартовал международный экономический форум

Выставочный стенд полуострова оформлен в традиционном дизайнерском стиле

В Санкт-Петербурге стартовал первый день международного экономического форума. Он продлится со второго по пятое июня.

Благодаря ярким деталям и формам стенд стал отличной фотозоной для гостей

Здесь в режиме нон-стоп будут демонстрировать видеоролики-презентации отраслей экономики и крупных крымских предприятий. Всем потенциальным инвесторам будет доступна информация о бизнес-площадках, действующих мерах поддержки бизнеса, льготах свободной экономической зоны. Все интересующие вопросы можно будет задать к консультантам региона, которыми являются руководители региональных министерств и ведомств, менеджеры Корпорации развития Крыма.

Выставочный стенд полуострова оформлен в традиционном дизайнерском стиле, а благодаря ярким деталям и формам он стал отличной фотозоной для гостей и участников самого форума. Темой, которая объединила крымскую экспозицию, послужило семилетие со Дня воссоединения Крыма с Россией.

Всем потенциальным инвесторам будет доступна информация о бизнес-площадках

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