Погода в Крыму на 3 июня: дожди и тепло до +17

Температура воды в Черном море +17°…+19° Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 июня на Крымском полуострове, как и накануне, актуально штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе столбик термометра днем покажет +15°…+17°. Столицу Республики Крым обдувает юго-западный ветер, скорость воздушных потоков достигает 13 м/с. Дождь, гроза.

В Севастополе метеорологи обещают небольшой дождь. Днем всего +16…+17°. Западный ветер до 5 м/с.

По Феодосии и Судаку со скоростью до 17 м/с. разгуливает юго-западный ветер. Днем воздух прогреется до +15°… +18°. Будет лить дождь, греметь гроза, сверкать молнии.

В Евпатории, как и прежде, дует юго-западный ветер, его скорость не превысит 13 м/с. Столбик термометра в дневное время покажет +15°…+17°. Гроза и дождь.

В Ялте и Алуште прилетел в гости северный ветер, поэтому столбик термометра опустится до +16°… +18°. Гроза и дождь.

Температура воды в Черном море +17°…+19°

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