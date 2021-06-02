Совфед РФ одобрил законопроект, позволяющий занимать госдолжности крымчанам с украинским паспортом

В Киеве не признают российский статус Крыма, поэтому жителям полуострова сложно отказаться от гражданства Украины. Фото: Архив "КП"

Совет Федерации 2 июня одобрил законопроект, позволяющий крымчанам занимать муниципальные государственные посты, даже если у них осталось украинское гражданство. Ранее документ в трех чтениях приняла Госдума РФ.

- Непризнание Украиной результатов общекрымского референдума существенно осложняет процесс отказа от гражданства Украины, поскольку на территории данного государства граждане РФ, заявившие о нежелании состоять в гражданстве иностранного государства, не признаются вышедшими из гражданства, - отмечает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По ее словам, положение законопроекта Федерального конституционного закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» подтверждает юридическую значимость заявления граждан Российской Федерации о нежелании состоять в гражданстве иностранного государства.

- Данный проект закрепляет безапелляционные гарантии соблюдения прав жителей Республики Крым, отказавшихся от украинского гражданства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, - заявила Ковитиди.

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