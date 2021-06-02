За год крымские водохранилища обмелели на 6 миллионов кубометров

В конце весны в бассейнах рек выпало от 2,9 до 25 миллиметров осадков Фото: Архив "КП"

Наполняемость в крымских водохранилищах составляет почти 80 миллионов кубических метров. Как сообщили в Крымском гидрометцентре, год назад запасы были на 6 миллионов кубометров больше.

- Приток воды в водохранилища естественного стока в мае значительно уменьшился и в миллионах кубических метров составил: Белогорское – 2,83, Симферопольское - 0,534, Счастливое - 0,718, Чернореченское - 2,19, - сообщили в гидрометцентре.

По информации пресс-службы, в конце весны в бассейнах рек выпало от 2,9 до 25 миллиметров осадков, а это около 35% от нормы. Меньше всего наполнились реки Кача, Бельбек, Черная, Салгир. Кроме того, недобор осадков зафиксировали в горах Ай-Петри (16 мм), на Ангарском перевале - 16,8 мм.

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