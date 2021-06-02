Коммунисты провели в Симферополе акцию ко Дню защиты детей

Фото: Реском КПРФ

Симферопольские коммунисты и члены комсомольской организации провели акцию ко Дню защиты детей. В Детском парке 1 июня юным жителям крымской столицы раздавали наборы мыльных пузырей.

- День защиты детей — это напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали хорошими родителями и гражданами своей страны, - отметил председатель комитета Госсовета Крыма по социальной политике и делам ветеранов, первый секретарь Рескома КПРФ Сергей Богатыренко.

День защиты детей — один из самых первых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.

Фото: Реском КПРФ

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