На границе с Крымом ВС Украины провели учения

Бойцы учились действовать в условиях, максимально приближенных к боевым. Фото: Командование объединенных сил ВСУ.

ВС Украины провели учения, в ходе которых военные отрабатывали навыки отражения атаки морского десанта противника, сообщили в пресс-центре командования объединенных сил ВСУ.

Согласно легенде учений, условный противник (корабельно-катерная группа) был обнаружен за несколько десятков километров от побережья. Он намеревался овладеть опорными пунктами украинских подразделений и обеспечить высадку второй волны морского десанта.

На противника направили экипажи вертолетов, которые нанесли огневое поражение вражеским кораблям. Это позволило беспрепятственно десантно-штурмовым войскам Украины занять оборону вдоль береговой полосы.

Учения завершились действиями малых бронированных артиллерийских катеров.

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