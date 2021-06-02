Ялтинские коммунисты протестуют против передачи местного водоканала в ГУП «Вода Крыма»

В Ялте до сих пор воду можно пить из-под крана без кипячения Фото: Архив "КП"

Ялтинские коммунисты протестуют против слияния ГУП «Водоканал Южного Берега Крыма» с госпредприятием «Вода Крыма». Силы местного водоканала необходимо направить на восстановление водопроводной сети и круглосуточной подачи воды.

- Важной проблемой является подготовка к передаче ГУП «Водоканал Южного Берега Крыма» в структуру «Вода Крыма» — это неприемлемое для местных жителей решение, - считает депутат Ялтинского госсовета, секретарь Ялтинского городского отделения КПРФ Андрей Кочеихин. - Они считают, что абсолютно неуместно, когда Симферопольский ГУП «Вода Крыма» распоряжается водными ресурсами на Южном берегу полуострова. Нами уже создана инициативная группа, которая посылает запросы в соответствующие инстанции и требует отмены этого решения.

Местные активисты Компартии считают недопустимым строительство опреснительных установок в Ялте, поскольку в силах водоканала возобновить беспрерывную подачу воды и восстановить водопроводную сеть, построенную еще в советские времена.

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