Фото: Реском КПРФ

Крымские коммунисты оказали помощь погорельцам села Табачное Бахчисарайского района. Здесь в ночь на 9 мая по вине пьющего соседа сгорел 24-квартирный дом, где проживали 13 семей.

Представители Бахчисарайского и Ялтинского отделения КПРФ, и просто неравнодушные люди оказали посильную помощь пострадавшим — привезли детские вещи, игрушки, холодильник, микроволновую печь, бытовую химию и денежные средства.

- К сожалению, жильцам сгоревшего дома пока не предоставили временного жилья, семьи ютятся каждая, где может. Местная администрация предложила погорельцам места в заброшенном садике, но там нет никаких условий для проживания, и люди были вынуждены отказаться, — отметил депутат Ялтинского горсовета, секретарь Ялтинского городского отделения КПРФ Андрей Кочеихин. – Считаю, что в такой ситуации помочь людям — это необходимость и долг каждого человека.

Практически все деревянные части второго этажа — крыша, лестничные пролеты и др. сгорели полностью. Дальнейшую судьбу дома и его жителей определит комиссия по результатам экспертизы — дом либо признают аварийным и будут расселять жильцов, либо восстанавливать.

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