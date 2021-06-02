Застройщик Форосского парка просрочил сдачу объекта

Строительные работы временно ограничат, чтобы не портить курортный сезон отдыхающим. Фото: пресс-служба администрации Ялты.

Застройщик Форосского парка обещал до 1 июня 2021 года привести в надлежащий вид используемую территорию. Первое число месяца минуло, но работы еще закончены, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

После проверки объекта градоначальница сообщила, что на территории парка строительство пока не свернули, заборы не переставили и мусор за собой не убрали.

- К огромному сожалению, застройщик сделал не все, - написала в соцсетях Павленко.

Больше всего руководителя Ялты огорчил забор, которого согласно договоренностям быть не должно. Теперь застройщик дал обещание убрать территорию в ближайшие несколько дней.

Кроме того Павленко напомнила, что с 31 мая начнет действовать постановление администрации, согласно которому все строительные работы в Большой Ялте приостанавливаются. Штраф за несоблюдение ограничений для граждан составляет 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 50 тысяч, для юрлиц - до 100 тысяч.

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