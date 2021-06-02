Благоустройство во дворах Симферополя окончено на 45-55%

Работы начались в середине апреля этого года. Фото: Ольга Гончарова

В Симферополе выполнили половину работ (45-55%) по благоустройству 17 дворов. До срока сдачи готового результата по контракту остался один месяц, сообщил начальник департамента городского строительства местной администрации Евгений Маляров.

Всего из госбюджета выделено 297 миллионов рублей на обустройство дворов крымской республики. Учитывая, что времени на завершение работ сталось мало, подрядчики работают в двойном режиме.

По совам Малярова, сейчас рабочие делают монтаж бордюров, планируют площадки для парковки, проводят коммуникации и подготавливают установки опор освещения.

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