Форум «Таврида» стартовал в Крыму

За минувшие годы форум «Таврида» стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. Фото: Архив "КП"

Первая в этом году смена форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» началась в среду в Крыму, впервые четверть ее участников – люди с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе форума.

На этом этапе для всех участников проведут кастинг и под руководством режиссера создадут творческие номера, которые войдут в программу фестиваля «Таврида.арт» с 8 по 12 сентября.

Кроме того, состоится съемка документального социального видеопроекта о жизни героев с ОВЗ, о том, как они достигают успеха, об их победах.

В рамках арт-школы проведут также конкурс, участники которого смогут получить финансовую поддержку до 1,5 миллиона рублей.

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