В Крыму распустилось необычное растение возле Алупкинского дворца

Экзотическое растение агава – родственник алоэ и кактусов. Фото: свободная энциклопедия "Википедия".

На северном парадном дворе Воронцовского дворца в Алупке, который находится на Южном берегу Крыма, расцвела агава американская, которая пользуется популярностью у туристов, передает ForPost.

Необычное растение гибнет сразу после того, как цветки завянут и образуются семена. В Никитском ботаническом саду подтвердили этот факт. В этом году стрелка стебля растения во дворе Алупкинского дворца появилась в начале мая и растет с каждым днем.

- Стебель может вырасти до 10-15 метров. Цветение происходит раз в 40-50 лет, – цитирует СМИ работников дворца. В этом году агава выпустила побег длиной всего пять метров.

К гибели растение приводит то, что оно оставляет после себя миллион семян и истощается.

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