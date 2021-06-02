Где в Симферополе и Севастополе 3 июня отключат электричество

Свет отключат временно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
3 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов исчезнет свет, потому что энергетики затеяли ремонт.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Обская, 4-8 (чет), 1-5 (нечет), 9;
ул. Маршала Василевского, 5, 14, 16;
ул. Ленская, 1;
пер. Элеваторный, 10а
ул. Инкубаторная, 5;
ул. Малосадовая, 1-12;
Центральный Тупик, 2-8(чет), 1-5(нечет);
ул. Оленчука, 1-5(нечет);
ул. Центральная, 20-48(чет), 17-45(нечет);
пер. Центральный, 35;
ул. Гурзуфская, 50-64(чет);
ул. Стевена, 58а-68(чет), 45-55(нечет);
пер. Малосадовый, 20б, 20-26(чет), 9;
микрорайон Каменка - садовые товарищества: «Дзержинец», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Шинник», «Молочник», «Энтузиаст», «Механизатор», «Консервщик», «Монтажник», «Строитель», «Мечта», «Мотор», «Уют», «Уют 1», «Здоровье», «Восход», «Ударник», «Лаванда», «Ремонтник», «Вымпел», «Мелиоратор», «Швейник», «Колос», «Пчелка», «Химик», «Машиностроитель», «Дружба», «Привал», «Ягодка-Крым», «Садовод», «Изыскатель» («Садовод 2»), «Водник», «Автомобилист», «Автомобилист 1», «Автобусник», «Полет», «Скала», «Степное»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 12.00
ул. Маринеско Александра 1-А;
пр. Челябинский 2-А,2-6;
про. Лобанова 2-10,3-21;
пр. Якова Иванова 2-14,1-17;
пр. Бастионный 2-8,1-9;
про. Коробкова 2-60,1-63;
про. Короленко 2;
ул. Ватутина 30-84,23-53;
ул. Коробкова 20-28;
ул. Короленко 16,24,32-54,23-75;
ул. Лобанова 18-А,22,24;
ул. Николая Музыки 43-59;
ул. Нины Ониловой 52-60,55-61;
ул. Хабаровская 2-8,1-5;
ул.Челябинская 2-12,1-А,1-9;
ул. Якова Иванова 26-40,15-19
с 9.00 до 17.00
ул. Горпищенко 53-59,78-88,90;
ул. Томская 44,37;
ул. Фильченкова 41,43
село Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19
с 8.00 до 17.00
ул. Генерала Мельника 7,9,19; пр. Победы 32,38;
ул. Горпищенко 138,146;
Дергачи: СТО Таврия Авто; ЖСТ "Шексна; Лабораторное шоссе уч.16, уч.39 ТСН СНТ «ЭРА-1»
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