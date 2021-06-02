Где в Симферополе и Севастополе 3 июня отключат электричество

Свет отключат временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов исчезнет свет, потому что энергетики затеяли ремонт.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Обская, 4-8 (чет), 1-5 (нечет), 9;

ул. Маршала Василевского, 5, 14, 16;

ул. Ленская, 1;

пер. Элеваторный, 10а

ул. Инкубаторная, 5;

ул. Малосадовая, 1-12;

Центральный Тупик, 2-8(чет), 1-5(нечет);

ул. Оленчука, 1-5(нечет);

ул. Центральная, 20-48(чет), 17-45(нечет);

пер. Центральный, 35;

ул. Гурзуфская, 50-64(чет);

ул. Стевена, 58а-68(чет), 45-55(нечет);

пер. Малосадовый, 20б, 20-26(чет), 9;

микрорайон Каменка - садовые товарищества: «Дзержинец», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Шинник», «Молочник», «Энтузиаст», «Механизатор», «Консервщик», «Монтажник», «Строитель», «Мечта», «Мотор», «Уют», «Уют 1», «Здоровье», «Восход», «Ударник», «Лаванда», «Ремонтник», «Вымпел», «Мелиоратор», «Швейник», «Колос», «Пчелка», «Химик», «Машиностроитель», «Дружба», «Привал», «Ягодка-Крым», «Садовод», «Изыскатель» («Садовод 2»), «Водник», «Автомобилист», «Автомобилист 1», «Автобусник», «Полет», «Скала», «Степное»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

ул. Маринеско Александра 1-А;

пр. Челябинский 2-А,2-6;

про. Лобанова 2-10,3-21;

пр. Якова Иванова 2-14,1-17;

пр. Бастионный 2-8,1-9;

про. Коробкова 2-60,1-63;

про. Короленко 2;

ул. Ватутина 30-84,23-53;

ул. Коробкова 20-28;

ул. Короленко 16,24,32-54,23-75;

ул. Лобанова 18-А,22,24;

ул. Николая Музыки 43-59;

ул. Нины Ониловой 52-60,55-61;

ул. Хабаровская 2-8,1-5;

ул.Челябинская 2-12,1-А,1-9;

ул. Якова Иванова 26-40,15-19

с 9.00 до 17.00

ул. Горпищенко 53-59,78-88,90;

ул. Томская 44,37;

ул. Фильченкова 41,43

село Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Мельника 7,9,19; пр. Победы 32,38;

ул. Горпищенко 138,146;

Дергачи: СТО Таврия Авто; ЖСТ "Шексна; Лабораторное шоссе уч.16, уч.39 ТСН СНТ «ЭРА-1»

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