Тимати выступит в Крыму на открытии пляжного сезона в Mriya Resort & SPA

Мероприятие состоится 5 июня, в субботу.

В Mriya Resort & SPA 5 июня состоится масштабная вечеринка по поводу открытия обновленного пляжа на берегу Черного моря.

На мероприятии гостей будут развлекать зажигательные диджей-сеты, также проведут мастер-классы по приготовлению коктейлей. Посетители смогут насладиться гастролями известных барных заведений Москвы и Петербурга, а также flyboard шоу с пиротехническими эффектами.

Вечеринку откроет DJ Nejtrino – резидент Радио Рекорд, автор одного из самых скачиваемых радио-шоу Record Megamix и ведущий программы Record Club.

Гвоздем программы станет выступление одного из известнейших рэперов России Тимати. Он выступит в самом конце торжественного мероприятия вместе с экстремально-акробатическим Flyboard Show, которое плавно перейдет в After Party.

Программа вечера:

18.00 – Мастер-классы по приготовлению коктеи лей на закате

20.00 – Выступление Dj Nejtrino. Шоу программа: джамперы, световые люди

21.30 – Концерт Тимати

22.15 – Масштабное Flyboard шоу

22.30 – After Party

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