Инвалид из Керчи сядет за решетку за насилие над своей племянницей

На момент расследования дела преступнику было 48 лет. Фото: Архив "КП"

Керченский городской суд Республики Крым приговорил местного жителя к тюремному заключению за сексуальное насилие своей малолетней племянницы, сообщили в пресс-службе суда.

Инвалид по зрению, неоднократно насиловал девочку. Ребенок рассказал все отцу, который обратился в полицию.

На суде, который рассматривал дело в закрытом режиме, виновный частично признал свою вину и написал явку с повинной. Он жил в одной квартире с матерью, братом и его малолетней дочерью, которая тоже неоднократно подвергалась с его стороны развратным действиям

С учетом состояния здоровья злоумышленника, ему назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год без изоляции от общества.

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