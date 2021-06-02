Судья из Украины получила по лицу из-за дома у моря в Крыму

Многие украинские политики, чиновники, судьи и государственные деятели владеют имуществом в Крыму. Фото: Анна КИРИЕНКО

В правоохранительные органы Ялты обратилась судья из Херсона и пожаловалась, что в ходе конфликта с родственниками получила телесные повреждения.

Блюститель закона приехала из Украины поверить свою собственность. Правда, попасть внутрь ей не удалось – в доме все перестроили, некоторые комнаты даже замуровали. В процессе ссоры из-за собственности с родственниками, пострадавшая получила пощечину от своей тетки за то, что владеет 3/8 долями дома недалеко от моря в Ялте, а ее дядя владеет 2/8 долями.

Кроме того, полиции женщина рассказала, что из ее части дома пропали телевизор, старинные часы, серебряные столовые приборы, кровать и зеркало.

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