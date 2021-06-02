В Симферополе 15-летний мальчик умер от падения с высоты

Врачи не успели довезти ребенка до больницы. Фото: архив "КП"

На улице Гурзуфской в Симферополе погиб 15-летний мальчик Ребенок сорвался с высоты и погиб по дороге в больницу.

Как сообщил Сергей Олефиренко, директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, в причинах трагедии разбираются органы следствия. Приехавшей на место карете «скорой» спасти ребенка не удалось, передает «Крым24».

В Следственном комитете РФ по Крыму уточнили, что все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

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