Появилось видео признания пьяной женщины, которая сообщила о «минировании» больницы в Симферополе

Фото: Скриншот из видео

На сайте МВД по Крыму появились кадры опроса женщины, которая утром 2 июня решила подшутить и сообщила о заложенной в Республиканской детской клинической больнице бомбе.

В видео она говорит, что просто хотела забрать сына и сделала такую «пакость» для всех.

- Признаюсь (сообщила), что там бомба заложена в больнице на улице Титова. Это было в семь часов утра, - рассказала женщина. – (Ребенка) уже выписали, слава богу. (Ребенку) 10 лет... Вчера был праздник – его день рождения, - говорит женщина.

В полиции также отметили, что 33-летняя мать находилась в алкогольном опьянении. В ее крови нашли 1,21 промилле. На нее возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ. Ей грозит пять лет лишения свободы.

Напомним, рано утром второго июня в 07.40 поступил звонок от женщины в нетрезвом состоянии о том, что через некоторое время будет заминировано здание ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница».

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