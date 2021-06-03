«Проказник. Притворюха»: В Крыму умный змей восхитил соцсети

Хитрый уж. Фото: кадр видео Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VK

Пресмыкающиеся, которые облюбовали для ПМЖ Крымский полуостров, время от времени становятся звездами интернета. Еще не успели иссякнуть эмоциональные комментарии в адрес любителя колбасы, как в соцсети появилась еще одна ползучая знаменитость.

- Водяной уж с испугу прикинулся мертвым. Замечательная игра одного актера, - видео с таким названием появилось в популярном крымском паблике.

Женский голос за кадром объяснил, что перед зрителями хитрый змей, который грелся на солнышке, но когда его взяли в руки, то он тут же мастерски притворился неживым и стал очень похож на резиновую китайскую игрушку.

Пользователи оценили актерское мастерство змея в комментариях: Он разве настоящий?! Я сначала подумал, что резиновый», «Ах-ах-ах, хорош! Оскара ужу за лучшую роль»; «Проказник. Притворюха», «Какой милашка!»; «Увидев такого змея, сам бы мертвым прикинулся»

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