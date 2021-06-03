Небо Крыма с 3 по 6 июня затянут дождевые тучи

Лето приходит в Крым медленно. Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму с 3 по 6 июня может выпасть больше месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Всего за следующие четыре дня в Симферополе ожидается до 44 миллиметров осадков – это 115% месячной нормы. Как правило, норма для крымской столицы – 35 миллиметров.

Евгений Тишковец уточнил, что к востоку от Симферополя за четыре дня может выпасть до 50 миллиметров осадков. До конца этой недели в Крыму температура воздуха будет на 8 градусов ниже климатической нормы, столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов.

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