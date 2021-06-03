Коронавирус в Крыму: плюс 101 заболевший за сутки

Фото: пресс-служба главы РК Сергея Аксенова

В Крыму за 2 июня зафиксировали 101 случай коронавируса, 13 человек переносят инфекцию бессимптомно. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего числа заболевших 67 выявлены обращении за медицинской помощью, 34 человека ранее контактировали с заболевшими.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 3 588 человек. Выздоровели за сутки 90 человек, за весь период – 40 777 человек.

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