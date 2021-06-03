Вор за копейки продал дорогостоящую шубу, которую снял с манекена в Симферополе

На вора завели уголовное дело по статье «кража». Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Стражи порядка задержали в Симферополе вора, который похитил на центральном рынке города дорогой товар, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

В полицию обратились представители одного из симферопольских магазинов и пожаловались на кражу шубы, которую надели на манекен в качестве рекламы.

Неизвестно, знал ли мужчина, что магазинная цена изделия – 18 тысяч рублей, потому что продал ее в тот же день неизвестной женщине день за 450 рублей. Полиция уже задержал нарушителя, которым оказался 32-летний местный житель. Нарушитель во всем признался и рассказал, что снял с манекена товар, когда реализатор был занят клиентом.

Уточняется, что злоумышленник ранее привлекался за воровство и торговлю наркотиками. Возбуждено уголовное дело. Он может отправиться в тюрьму на два года.

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