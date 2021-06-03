До границы - бесплатно: Когда и где в Крыму начнется массовая газификация

Сроки подключения к газу будут сокращены вдвое Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Народные избранники поддержали поправки коллег депутатов и в первый день лета Госдума РФ приняла законопроект о бесплатном подведении газа к участкам граждан в газифицированных населенных пунктах. Ранее Владимир Путин поддержал эту инициативу в своем послании Федеральному Собранию.

В Минтопэнерго Крыма подчеркивают, что такое подключение будет делать только там, где это технически возможно.

- Инвентаризация всех таких участков в ранее газифицированных населенных пунктах завершена 31 мая. Документы собираются в единую базу. Не менее 77 тысяч участков попадут под эту программу. Кстати, два последних года мы сразу проектируем подведение газа до земельного участка, - сообщил Вадим Жданов, заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым.

Процедура будет проводиться по принципу «одного окна» - сроки подключения к газу будут сокращены вдвое, а людям не придется «бегать по инстанциям».

Бесплатное подключение людей к газу должно быть завершено до 2023 года на территориях, где это технически возможно. По экспертным оценкам, бесплатная газификация охватит около 2 миллионов российских домохозяйств.

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