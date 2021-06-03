«Аттракцион невиданной жадности»: туриста в Крыму поразил список платных продуктов в арендованной квартире

Арендаторы жилья у моря основательно подготовились к туристическому сезону. Фото: Анна КИРИЕНКО

Учитывая, что иностранные курорты для россиян этим летом недоступны, многие отдыхающие едут в Крым. Один из туристов поделился своими впечатлениями о нестандартном способе арендатора квартиры выудить деньги у курортников.

Мужчина опубликовал в соцсети видео своего съемного жилья в Гурзуфе. Стоимость квартиры в сутки - 3 тысячи рублей. Когда курортник вошел в свои апартаменты, его ждал неожиданный сюрприз. На кухне предприимчивая хозяйка повесила «меню» того, что может пригодиться туристу во время отдыха.

В списке, помимо прочего, несколько видов домашнего вина от 300 до 600 рублей, сок, вода, пиво и даже оладьи. Больше всего мужчину поразил пункт «чай в ассортименте 94 пакетика - по 2 рубля, сахар 102 пакетика - по 2 рубля», а стоящей рядом пятилитровой баклажке воды наклеен ценник - 145 рублей. Видимо, квартиранты могли попробовать бесплатно только сухари - на них цены не было.

Тем не менее, мужчина заметил, что в ванной комнате грязно и вся квартира не убрана. Также, несмотря на длинный список продовольствия, хозяйка не оставила ни туалетной бумаги, ни шампуня, ни мыла своим постояльцам.

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