Туристы забыли о золотых пляжах из-за трассы «Таврида» в Крыму

Открытия трассы «Таврида» с нетерпением ждал весь Крым. Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

Поселки восточного Крыма, которые раньше любили посещать отдыхающие, оказались пустыми. Дело в том, федеральная трасса «Таврида» легла в обход популярных мест отдыха, передает ForPost.

Особенную популярность эти места приобрели после того, как открыли Крымский мост. Буквально несколько лет назад на них отдыхали толпы туристов, даже возникали автомобильные заторы. Но теперь пляжи пустуют, и кажется, что на территории объявили карантин, закрыв сюда въезд.

Теперь никто не помнит про первый курортный кластер, все проносятся по «Тавриде» в сторону Севастополя или сворачивают в Симферополе на ЮБК.

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