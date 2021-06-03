Рисунки вандалов стерли с дорожных знаков в Симферополе

Улицы города стали чище. Фото: Елена ЛЕЛЮК

В крымской столице с 24 по 30 мая коммунальные службы ремонтировали и очистили от надписей вандалов 80 дорожных знаков на 17 улицах города, передает «Крым 24».

Также провели монтаж дорожных знаков на улицах 51-й Армии, КИМ, Шмидта, Зои Жильцовой, Бела Куна, Петропавловская и Генерала Родионова.

Кроме того, чистыми стали сети ливневой канализации на улицах Куйбышева, Беспалова, Баррикадная, Гурзуфская, Гоголя, Мате Залки. Отремонтировали пешеходные ограждения на улицах Севастопольская, Дзержинского, Куйбышева, которые тянутся 42 погонных метра.

На улицах Мате Залки, Кржижановского и бульваре Франко появились 16 скамеек. Сделали монтаж и 10 урн на улице Кржижановского и бульваре Франко. А на минувшей неделе очистили 10 стен подземных переходов на набережной реки Салгир.

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