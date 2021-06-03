В Крыму хотят построить 11 многоэтажек за 4,9 миллиарда рублей

Соглашение подписано между генеральным директором Корпорации развития Крыма и представителем компании-инвестора. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Крымские власти на Петербургском международном экономическом форуме подписали инвестиционное соглашение на строительство жилого комплекса в поселке Партенит на Южном берегу Крыма, сообщили в пресс-службе корпорации развития РК.

Возвести 11 домов по 16 этажей инвестор предлагает за 4,9 миллиарда рублей. В эту сумму входит строительство объектов благоустройства, озеленение и парковка на 2,7 гектара. Кроме того, на придомовых территориях планируют разместить игровые и спортивные площадки.

Договор заключен между АО «Корпорация развития Республики Крым» и ООО «Симстройпроект».

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