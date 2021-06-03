«Хватит мне по спине стучать»: Девушка устроила скандал на борту самолета Москва – Симферополь

Россиянка кричала и возмущалось прямо во время полета. Фото: Скриншот из видео

Неспокойный полет выдался для пассажирки рейса Москва - Симферополь. Всю дорогу кресло одной из пассажирок пинал ногами маленький ребенок. В конце концов девушка не выдержала и устроила скандал. Очевидцы сняли на видео все происходящее, а кадры разошлись по всем соцсетям.

Сначала россиянка вежливо попросила родителей проследить за своим чадом, чтобы он не стучал ей по спине, но все замечания были проигнорированы. В итоге терпение девушки не выдержало, она встала с места и начала громко кричать на сидящих сзади пассажиров, а после даже кинула в людей сумку.

- Хватит уже мне по спине стучать! Хватит! Выпейте афобазол, - надрывалась пассажирка.

Девушку пытались успокоить стюарды и даже предлагали ей пересесть. Но героиня видео не согласилась сменить место, аргументируя тем, что самолет почти прилетел в аэропорт.

Видео быстро разлетелось по интернету и собрало тысячи просмотров. Пользователи в комментариях как всегда разделились на два лагеря: одни прониклись эмпатией к бедной девушке, другие же твердо настаивали на том, что все выходки детей нужно терпеть.

- Следить надо за своими спиногрызами, а не позволять творить им всякую дичь. А яжмамок с этожеребенками заносить в черные списки авиакомпаний, - добавляют в комментариях.

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