В Коктебеле пройдет масштабная ярмарка, на которой выступит рок-музыкант Найк Борзов

Организаторы напоминают о важности соблюдения норм профилактики вирусной инфекции COVID-19. Фото: Архив "КП"

В Коктебеле с 24 по 25 июня пройдет гастрономическая ярмарка «Море Еды», на которой вступит известный рок-музыкант Найк Борзов, передает Крымская газета.

Гостей ждет насыщенная программа. Все желающие смогут посетить гастрономическую студию с мастер классами, которые проведут шесть шеф-поваров популярных ресторанов России. Всем присутствующим предложат продегустировать авторские блюда, а также раскроют секреты вкусных рецептов, которые можно будет повторить в домашних условиях.

Также вживую можно будет пообщаться с «Public Talk» и задать вопросы ресторатору и шеф-повару Богдану Паринову. Они расскажут секреты успеха и посветят в правила работы ресторанов изнутри. Кроме того, представят фермерскую продукцию от локальных производителей. Поэтому посетителям удастся полакомиться крафтовыми сырами, греческими оливками, попробовать чаи, крымские сладости и многим другим. На фееричном же представлении от «Бармен Шоу» гостям предложат разнообразить вкус горячительными напитками.

Для тех, кто придет детьми, специально обустроят детскую площадку, где можно будет оставить отпрысков под присмотром опытных специалистов. Для маленьких посетителей предусмотрена своя программа: мастер-классы, детская дискотека, анимационные представления и показ мультфильмов в летнем кинотеатре.

В ходе мероприятия выступит культовый рок-музыкант Найк Борзов. Он исполнит наиболее популярные песни «Маленькая лошадка», «Верхом на звезде» и другие.

При входе у каждого будут замерять температуру и обрабатывать руки антисептиками, а также следить за тем, чтобы посетители носили маски.

Ярмарка пройдет в пгт Коктебель, в парке «Море» рядом с аквапарком. Вход свободный. Более подробную информацию можно получить на сайте more-plus.ru или по телефону +7 978 583 36 35

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