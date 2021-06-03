До 1 сентября площадь имени Ленина в Симферополе будет обустроена

Реконструкция площади Ленина в Симферополе началась в этом году 20 апреля. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В крымской столице 1 сентября завершат работы по благоустройству на площади Ленина, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Самое главное на данный момент – сделать бордюры и установить поребрик, также замостить территорию плиткой и подготовить участок под асфальтирование и прокладку коммуникаций.

В Симферополе сейчас благоустраивают 5 общественных пространств, по трем из них работы завершены на 60-70%.

- По трем из территорий – сквер Казанский, сквер Балаклавский и общественная территория на улице Селим-Герай – срок исполнения работ до 1 июля, по площади Куйбышева – до 1 октября и по площади Ленина – до 1 сентября, – говорится в сообщении.

Уточняются, что отставаний по времени в ходе работ нет.

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