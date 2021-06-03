В Симферополе и Севастополе 4 июня частично отключат электричество

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 июня в некоторых районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с электричеством.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Горького, 12, 14, 14а, 18;

ул. Гоголя, 17, 23-35 (нечет), 47;

ул. Желябова, 22, 19;

ул. Жуковского, 10-16 (чет), 13;

ул. Гурзуфская, 50-64(чет);

ул. Стевена 58а-68(чет); 45-55(нечет);

пер. Малосадовый, 20-26(чет);

пер. Братский, 2-14(чет), 3-17(нечет);

ул. Перевальная, 2-16(чет), 24-46(чет), 3-27(нечет), 33-53а(нечет), 50;

ул. Чехова, 108-122/43, 128-132(чет), 109-125,131;

туп. Чеховский, 4-8(чет);

ул. Братская, 24-44, 50-62(чет),19-43а, 47-57а(нечет);

ул. Жидкова, 1-14;

ул. Инге, 2-46(чет), 15-63(нечет), 69, 69в;

пер. Верхний, 1-7;

пер. Каменный, 2-18 (чет),24, 9-17(нечет), 21, 23;

ул. Малофонтанная, 76, 63-67(нечет);

пер. Петровский, 20-40(чет),1-23(нечет);

проезд Петровский 1-й, 1-19(нечет);

туп. Петровский 1-й, 2, 1-13(нечет);

туп. Петровский 2-й, 1-11(нечет);

ул. Полигонная, 2-28(чет), 1-3(нечет);

пер. Полигонный, 4, 6, 12, 14,1-11(нечет), 15, 17;

пер. Скалистый, 4-18(чет), 1/20-33(нечет);

пер. Нагорный, 10

микрорайон Каменка - садовые товарищества: «Дзержинец», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Шинник», «Молочник», «Энтузиаст», «Механизатор», «Консервщик», «Монтажник», «Строитель», «Мечта», «Мотор», «Уют», «Уют 1», «Здоровье», «Восход», «Ударник», «Лаванда», «Ремонтник», «Вымпел», «Мелиоратор», «Швейник», «Колос», «Пчелка», «Химик», «Машиностроитель», «Дружба», «Привал», «Ягодка-Крым», «Садовод», «Изыскатель» («Садовод 2»), «Водник», «Автомобилист», «Автомобилист 1», «Автобусник», «Полет», «Скала», «Степное»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 15.00

ул. Николая Музыки, 15-19,23

с 9.00 до 17.00

ул. Серафимовича, 34-38,39-45;

ул. Баумана, 9-а,9;

ул. Богданова, 26,28

село Орлиное: пер. Форосский, 4,8,5-7; ул. Кедровая, 2; ул. Тюкова, 62,64; ул. Родниковская, 2-в,1; ул. Евгении Грунской, 16-22,1-5; ул. Кипарисовая, 10-22,9-11; ул. Трактористов, 2-12,1-19

с 8.00 до 17.00

ул. Горпищенко 138,146;

Дергачи: СТО Таврия Авто; ЖСТ «Шексна»; Лабораторное шоссе уч.16, уч.39 ТСН СНТ «ЭРА-1»

ул. Фиолентовское шоссе 4,6,7,9-г,19

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