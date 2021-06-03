Путин одобрил строительство двух новых туристических объектов в Крыму

Президент подключился по видеосвязи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На полях Петербургского международного экономического форума было подписано два соглашения по реализации проектов туристической сферы в Крыму. В это время президент РФ Владимир Путин присутствовал по видеосвязи.

- Мы активно развиваем в России инфраструктуру туризма и отдыха, в том числе в таком исключительно популярном для наших граждан регионе, как Крым. На полях форума подписывается целый ряд соглашений о реализации проектов на Крымском полуострове, - заявил президент РФ и назвал два проекта, которые планируется реализовать по результатам соглашений.

Одно из них было заключено, по словам президента, между правительством Крыма и компанией «Семейные курорты». Будет построен новый курортный комплекс, на который потратят 14 миллиардов рублей. Второе соглашение подписали представители крымского правительства и компания «Агрокомплекс» имени Николая Ивановича Ткачева. Цель - создать тематический парк развлечений и курортно-гостиничного комплекса. В этот проект планируют вложить 16 миллиардов рублей.

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