Погода в Крыму на 4 июня: дожди и тепло до +22

На полуострове совсем не летняя погода. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 июня на Крымском полуострове в силе актуально штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе столбик термометра днем покажет +20°. Столицу Республики Крым облюбовал северо-западный ветер, скорость воздушных потоков может достичь 17 м/с. Дождь, гроза.

В Севастополе северо-западный ветер до 5 м/с., небольшой дождь. Днем всего +16…+17°.

В Феодосии и Судаке дует северо-западный ветер, его порывы могут достигать 14 м/с. Днем воздух прогреется до +17°… +19°. Дождь и гроза.

В Евпатории вездесущий северо-западный ветер до 13 м/с. Днем столбик термометра покажет +17°…+19°. Небеса, как и накануне, одарят город-курорт грозой и влагой.

В Ялте и Алуште северо-западный ветер 7-12 м/с. Столбик термометра поднимется до +20°… +22°. Гроза и дождь.

Вода в Черном море всего +13°… +17°

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