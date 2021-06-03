Общественные слушания по рекультивации мусорного полигона в Каменке проведут в Симферополе

Слушания пройдут в начале лета. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Крымские власти назначили дату общественных слушаний по проведенной рекультивации закрытого полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в симферопольской Каменке. Об этом свидетельствует соответствующий документ на официальном сайте администрации крымской столицы.

Заседание состоится в Симферопольском горсовете в 14.00. Рекультивация полигона осуществляется в рамках ФЦП по развитию Крыма и Севастополя, на что выделено более миллиарда рублей.

- Назначить на 5 июля 2021 года общественные обсуждения в форме общественных слушаний проекта «Рекультивация полигона ТКО Симферополь, Республика Крым» (исполнитель – общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-Строй ЛТД»), являющегося объектом экологической экспертизы, – говорится в документе.

Полигон закрыли в 2016 году, слушания по рекультивации провели еще в марте 2017 году, и начали работы в августе 2018 года. Но подрядчик сорвал сроки сдачи объекта.

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