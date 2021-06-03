Себестоимость молока в Крыму одна из самых высоких в России

Фуражная корова – это корова в молочном животноводстве, получающая корм. Фото: Архив "КП"

Процесс производства молока в Крыму – один из самых затратных по всей стране. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Крым-Фарминг» Владимир Казюк в эфире ток-шоу «На грани».

Субсидии, которые власти выдают на каждую фуражную корову в Крыму, одни из самых высоких в России. В 2021 году ставка составила 30 тысяч рублей.

- Хотим сказать, что и себестоимость молока в Крыму одна из самых высоких, в связи с тем, что урожайность культур здесь в 2 раза ниже Краснодарского края. Соответственно, себестоимость кормов в разы выше, чем на материке, – сказал Казюк.

Он также добавил, что субсидии выдают не только на каждую корову, но и за каждый литр произведенного молока. Тем не менее, фермы не рассчитаны на стабильный рост численности скота.

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