В междугороднем транспорте Крыма хотят внедрить безналичную оплату проезда

Фото: Архив "КП"

В Крыму планируют внедрить безналичную оплату проезда на междугородних рейсах, а также в железнодорожном и морском транспорте. Соглашение о начале нового этапа реализации проекта «Цифровая среда гражданина Республики Крым» было заключено 3 июня между банком РНКБ, правительством Крыма и платежной системой «Мир» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) – 2021.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, то это очень важный для Крыма и жителей полуострова проект.

- Его реализация существенно расширяет спектр банковских услуг, доступных на полуострове. Это удобно и полезно как для граждан, так и для организаций. Мы будем и дальше работать в направлении внедрения новых цифровых услуг и сервисов в различных сферах, - отметил глава республики.

В свою очередь, председатель правления РНКБ Михаил Якунин напомнил, что первый этап соглашения по внедрению безналичной оплаты в городском транспорте на всей территории региона был реализован совместно с Правительством Крыма и платежной системой «Мир».

- Наше сотрудничество позволит обеспечить в ближайшие два года поэтапное подключение прочих нефинансовых услуг и сервисов, которыми крымчане смогут пользоваться при помощи банковской карты «Мир», - отметил Михаил Якунин.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50