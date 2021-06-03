В Крыму хотят внедрить пропуск в учебные заведения по банковским картам

Нововведение планируется осуществить в рамках реализации нового этапа проекта «Цифровая среда гражданина Республики Крым» Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крыму хотят внедрить пропуск в учебные заведения с помощью карт платежных систем «Мир». Нововведение планируется осуществить в рамках реализации нового этапа проекта «Цифровая среда гражданина Республики Крым».

Так, в Крыму планируют внедрить безналичную оплату проезда в междугороднем транспорте полуострова. Нововведения коснутся и железнодорожных, и морских рейсов. Кроме того, планируется организовать доступ в учебные учреждения, учет трат на питание на базе карт платежной системы мир. Подобные «кампусные решения» будут реализовать в организациях высшего и среднего образования, а также детсадах и учреждениях дополнительного образования.

Соглашение было заключено на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – 2021 между главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, генеральным директором платежной системы «Мир» Владимиром Комлевым и председателем правления РНКБ Михаилом Якуниным.

- Реализация (проекта) существенно расширяет спектр банковских услуг, доступных на полуострове. Это удобно и полезно как для граждан, так и для организаций. Мы будем и дальше работать в направлении внедрения новых цифровых услуг и сервисов в различных сферах, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50