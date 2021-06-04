Крым вошел в топ-10 самых ягодных регионов России

Крымская клубника очень вкусная и ароматная.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, проведя опрос в соцсети, составили рейтинг самых «ягодных» регионов России.
- Около половины опрошенных назвали ягоды Краснодарского края самыми вкусными, - сообщили аналитики.
«Серебро» у Крыма, «бронзу» в рейтинге самых ягодных регионов России получила Карелия.
Тор-10 самых ягодных регионов России (процент опрошенных в соцсети):
Краснодарский край, 48
Крым, 18
Карелия, 15
Башкирия, 6
Московская область, 3
Ленинградская область, 3
Новосибирская область, 3
Вологодская область, 1.5
Новгородская область, 1.5
Тверская область, 1.5
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50