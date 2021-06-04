Крым вошел в топ-10 самых ягодных регионов России

Крымская клубника очень вкусная и ароматная. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, проведя опрос в соцсети, составили рейтинг самых «ягодных» регионов России.

- Около половины опрошенных назвали ягоды Краснодарского края самыми вкусными, - сообщили аналитики.

«Серебро» у Крыма, «бронзу» в рейтинге самых ягодных регионов России получила Карелия.

Тор-10 самых ягодных регионов России (процент опрошенных в соцсети):

Краснодарский край, 48

Крым, 18

Карелия, 15

Башкирия, 6

Московская область, 3

Ленинградская область, 3

Новосибирская область, 3

Вологодская область, 1.5

Новгородская область, 1.5

Тверская область, 1.5

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