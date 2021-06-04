В Ялте поймали двух сутенеров

Знал ли арендатор о ведении такого бизнеса в своей квартире, не уточняется. Фото: Архив "КП"

Прокуратура Ялты направила в суд уголовное дело об организации занятия проституцией двумя местными жителями, сообщили в прокуратуре Крыма.

Два знакомых сняли на набережной Ялты квартиру, которую превратили в притон.

- Посредством сети «Интернет» подыскали девушек, которых вовлекли в занятие проституцией, – говорится в сообщении.

За аренду мужчины платили сами, про рекламу своей «компании» тоже не забывали – делали это через сеть, оставляя для обратной связи номер телефона. Вырученные деньги распределяли между собой и участницами интим досуга.

Нарушители, конечно, конспирировались, но их преступная деятельность все равно всплыла наружу. Мужчины вину полностью признали. Сейчас уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения.

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