Жители горного Крыма не хотят жить рядом с буддистами

Жалоб или заявлений на деятельность предпринимателя в полицию не поступало. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Из-за того, что границы Бали и индийского Гоа закрыты, многие последователи буддизма и любители йоги обратили внимание на Крым. Правда, таким гостям не особо рады крымчане, пишет ForPost. Жители сел Соколиного и Аромат считают, что духовные центры (ашрамы), которые выдают себя за индийские обители мудрецов, нарушают закон.

По мнению граждан, строения находятся на землях сельскохозяйственного назначения. Также есть подозрения, что гости долины употребляют психотропные вещества, а полуголый вид приезжих смущает консервативно настроенных мусульман.

В Россельхознадзоре сообщили, что земельный участок площадью 1,9 гектар в Соколином находится в собственности у гражданина Будникова И. В. По документам он предприниматель и сельским хозяйством не занимается. На участке есть некапитальные строения, а дорожки из бетона и щебня действительно перекрывают слой плодородной почвы.

В свою очередь председатель Голубинского сельского Совета Дмитрий Федцов сообщил, что по правилам землепользования и застройки этот земельный участок находится в зоне СХ-1 – как раз сельхозугодья.

- Но разработан и предоставлен проект рекультивации этого участка, – цитирует СМИ Федца.

В МВД Бахчисарайского района сообщили, что никакая коммерческая деятельность ни в центре Будникова, ни в других «ашрамах» Бельбекской долины не ведется.

Сейчас прокуратура республики, региональное управление Россельхознадзора и Госкомрегистр ведут проверку законности деятельности предпринимателя.

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