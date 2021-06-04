Помощницу главы администрации Ялты арестовали на два месяца

Наталья Дитрих. Фото: yalta-tv.ru

Помощница главы администрации Ялты Наталья Дитрих на два месяца заключена под стражу по решению Ялтинского городского суда.

- Ялтинский городской суд Республики Крым избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 2 августа 2021 года, в отношении помощника главы администрации Ялты, - сообщили в пресс-службе суда.

Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (п.«В» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Наказание по этой статье – от трех до десяти лет лишения свободы.

Напомним, Наталья Дитрих была главным архитектором Ялты с ноября 2019 года по апрель 2021-го. До этого она занимала аналогичную должность в Рузском муниципальном районе Подмосковья.