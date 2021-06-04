В Саках построят новый жилой комплекс почти за 5 миллиардов рублей

Сумма инвестиций, на которую подпишут договор, достаточно большая для города Саки. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Многоквартирный жилой комплекс появится в городе Саки почти за 5 миллиардов рублей, сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Кивико Ирина на ПМЭФ.

Договор подпишут на внушительную сумму инвестиций – 4,9 миллиарда рублей.

- А самое главное, что будет социальная нагрузка на инвестора, он передаст в собственность муниципалитета 5% квартир, которые будут построены в дальнейшем, – сказала Кивико.

Соглашение будет заключено между крымскими властями и ООО «Специализированный застройщик «Прибрежныйдом». Сейчас работают над разрешительными документами.

Ранее сообщалось, что Путин одобрил строительство двух новых туристических объектов в Крыму. Во время Петербургского международного экономического форума было подписано два соглашения на 14 и 16 миллиардов рублей.

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