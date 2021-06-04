В «Бегишево» открыли прямые рейсы в Симферополь

Перевозить пассажиров будут лайнеры Boeing 737-800. Фото: Архив "КП"

Их аэропорта «Бегишево» теперь начали ходить прямые рейсы в Симферополь, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Авиакомпания Smartavia будет перевозить пассажов по четвергам. Уточняется, что все самолеты соответствуют высоким техническим требованиям и международным стандартам безопасности. Полеты продлятся 3 недели с 3 по 7 октября.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево задержали рейс «Москва-Симферополь» из-за сообщения о минировании.

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