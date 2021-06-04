Санаторий «Бригантина» в Евпатории передадут Белгородской области

Фото: kurort.rosminzdrav.ru

Крымские власти передадут Белгородской области санаторий «Бригантина» в Евпатории для развития и реконструкции. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме.

- Для Крыма это дополнительные инвестиции, а для регионов - возможность оздоровить своих детей в нашей республике. Такую практику будем продолжать и в дальнейшем, - передает слова главы РК «Крым 24».

По его словам, субъекты РФ вкладывают деньги в модернизацию объектов, и на это не потребуется тратить бюджетные деньги Крыма. Плюс, это обеспечит дополнительный поток туристов.

Также Сергей Аксенов добавил, что рабочие места в санатории будут сохранены.

Врио врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладко, в свою очередь, пообещал повысить зарплаты сотрудникам санатория и модернизировать крымскую здравницу, увеличив количество мест.

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