Санаторий «Бригантина» в Евпатории передадут Белгородской области

Фото: kurort.rosminzdrav.ru
Крымские власти передадут Белгородской области санаторий «Бригантина» в Евпатории для развития и реконструкции. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме.
- Для Крыма это дополнительные инвестиции, а для регионов - возможность оздоровить своих детей в нашей республике. Такую практику будем продолжать и в дальнейшем, - передает слова главы РК «Крым 24».
По его словам, субъекты РФ вкладывают деньги в модернизацию объектов, и на это не потребуется тратить бюджетные деньги Крыма. Плюс, это обеспечит дополнительный поток туристов.
Также Сергей Аксенов добавил, что рабочие места в санатории будут сохранены.
Врио врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладко, в свою очередь, пообещал повысить зарплаты сотрудникам санатория и модернизировать крымскую здравницу, увеличив количество мест.
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